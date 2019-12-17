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Путин в разговоре с Эрдоганом отметил важность наращивания борьбы с террористами в Сирии

Кроме того, российский лидер выразил готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом отметил важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Лидеры обменялись мнениями по Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, - говорится в сообщении. - Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками".

Кроме того, Путин выразил готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов.

"Обсуждены вопросы, связанные с продолжающейся в Ливии эскалацией военного противостояния. Выражена поддержка посредническим усилиям ООН и Германии в целях прекращения вооружённого конфликта и возобновления мирного диалога. Отмечена готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов", - говорится в сообщении.

Стороны также условились активизировать российско-турецкие контакты в различных форматах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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