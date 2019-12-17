Россия 19 декабря вынесет на голосование в СБ ООН резолюцию по гуманитарной помощи Сирии

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Россия 19 декабря предложит Совету Безопасности ООН проголосовать по своему проекту резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии, представляющему альтернативу проекту, предложенному Бельгией, Германией и Кувейтом. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Параллельно свой проект резолюции готовят Бельгия, Кувейт и Германия.

"Мы никогда не были в восторге от так называемых трансграничных гуманитарных операций, но шли на это, учитывая условия "на земле" в Сирии. Сейчас ситуация в Сирии кардинально изменилась, правительство контролирует большую часть территории страны", - сказал он.

"Исходя из этого, мы подготовили собственный проект резолюции, который будет предлагать продление этого механизма на полгода (а не на год, как предлагают Германия, Бельгия и Кувейт - прим. ТАСС), оставив два самых необходимых пункта пропуска из четырех, - информировал постпред. - Надеемся, что 19 декабря, в день, когда действие предыдущей резолюции завершается, мы сможем принять эту простую, четкую и ясную резолюцию".

В случае принятия документа, как пояснил дипломат, "через полгода СБ посмотрит, что будет "на земле" в Сирии и какие маршруты доставки гуманитарной помощи тем, кто еще в ней будет нуждаться, будут наиболее подходить для этих целей".

Либо российский вариант, либо ничего

Небензя заявил, что механизм оказания трансграничной помощи Сирии не будет продлен вообще, если российский проект резолюции по этому вопросу не будет принят Совбезом ООН.

"Проект резолюции, который предложили "пенхолдеры" (составители документа по гуманитарному досье - прим. ТАСС), он для нас неприемлем. Если случится так, что наш проект не пройдет, это будет означать, что механизм не будет продлен. Кто от этого выиграет, я не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия накладывать вето на проект "гуманитарной тройки", если он будет вынесен на голосование СБ ООН параллельно с российским 19 декабря.

По словам постпреда РФ, если российская резолюция окажется заблокирована, это "просто покажет всем, что это была игра политическая, а вовсе не забота о гуманитарной помощи сирийцам".

О двух резолюциях

Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой вариант резолюции по доставке гуманитарной помощи в Сирию в ответ на текст, предлагаемый Германией, Бельгией и Кувейтом. Копии обоих документов имеются в распоряжении ТАСС. Сейчас по обоим вариантам проходят консультации. Ожидается, что они будут вынесены на голосование на заседании СБ ООН в четверг, 19 декабря.

Проект Германии, Бельгии и Кувейта подразумевает продление на год так называемых трансграничных операций - доставки гуманитарной помощи под контролем ООН и без необходимости получения разрешения от Дамаска. В их документе предлагается продолжить доставку помощи через четыре уже существующих пункта пропуска, а также добавить к ним Телль-Абъяд на границе с Турцией.

Москва неоднократно выступала против такого механизма гуманитарной помощи, называя его нетранспарентным. В 2018 году российский постпред Василий Небензя не стал накладывать вето на соответствующую резолюцию, но воздержался при голосовании.

Теперь Россия подготовила собственный проект резолюции, предусматривающий продление трансграничных поставок только на полгода и всего через два пункта пропуска. В документе предлагается исключить "пункты пропуска Эль-Ярубия и Аль-Раматха на шесть месяцев, то есть до 10 июля 2020 года". В тексте отмечается необходимость "доставки помощи во все нуждающиеся районы Сирии, особенно в Идлиб". В нем также содержится призыв к ООН "улучшить контроль за доставляемой помощью и ее распределением".

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года в ответ на резкое сокращение доступа к населению из-за активизации боевых действий. Принятая тогда резолюция 2165 предусматривает открытие нескольких погранпереходов на границах Сирии, а также развертывание специальной мониторинговой миссии ООН для проверки поступающих в страну грузов с целью недопущения поставок оружия.