Россия не устанавливает сроков вынесения на голосование в СБ ООН резолюции по КНДР

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Москва пока не устанавливает никаких сроков вынесения на голосование в Совете Безопасности ООН резолюции по ослаблению санкций в отношении КНДР. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя представленный в понедельник российско-китайский проект резолюции.

"Идут консультации, у нас никаких сроков нет", - сказал он.

В понедельник Москва и Пекин внесли на рассмотрение Совбеза документ, в котором содержится призыв к смягчению санкций для улучшения гуманитарной ситуации в КНДР. В проекте также предлагается разрешить поставки в КНДР ряда товаров, необходимых для создания инфраструктуры. Кроме того, в проекте резолюции говорится о необходимости продолжения диалога между США и КНДР на всех уровнях.