{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

Россия не устанавливает сроков вынесения на голосование в СБ ООН резолюции по КНДР

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, идут консультации

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Москва пока не устанавливает никаких сроков вынесения на голосование в Совете Безопасности ООН резолюции по ослаблению санкций в отношении КНДР. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя представленный в понедельник российско-китайский проект резолюции.

"Идут консультации, у нас никаких сроков нет", - сказал он.

В понедельник Москва и Пекин внесли на рассмотрение Совбеза документ, в котором содержится призыв к смягчению санкций для улучшения гуманитарной ситуации в КНДР. В проекте также предлагается разрешить поставки в КНДР ряда товаров, необходимых для создания инфраструктуры. Кроме того, в проекте резолюции говорится о необходимости продолжения диалога между США и КНДР на всех уровнях.

Теги
КНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеНебензя, Василий Алексеевич
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Россия 19 декабря вынесет на голосование в СБ ООН резолюцию по гуманитарной помощи Сирии
Проект резолюции предлагает продление так называемых трансграничных гуманитарных операций на полгода
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС