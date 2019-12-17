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Госдума завершает осеннюю сессию

В заключительном пленарном заседании примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду соберется на заключительное заседание осенней сессии - уже седьмой для нынешнего седьмого созыва. По традиции итоги уходящего парламентского сезона подведет в своем выступлении спикер Вячеслав Володин, а председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравит депутатов с завершением работы в этом году.

"18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства. В декабре 2017 и 2018 годов глава кабмина также посещал Охотный Ряд в день последней пленарки.

Повестка предусматривает также выступления руководителей думских фракций по актуальной проблематике и обсуждение в третьем чтении более трех десятков законопроектов.

В наши дела не вмешиваться

Одной из наиболее ярких составляющих работы Госдумы в эту сессию стала деятельность ее новой комиссии - по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Члены комиссии уже выступили с рядом резонансных инициатив, правда, пока не внесенных на рассмотрение палаты. Среди них - законопроект о крупных штрафах для иностранных организаций, включая СМИ, за нарушение российского избирательного законодательства, которые (в случае принятия документа) будут грозить таким компаниям, как Google, Facebook и Twitter. Кроме того, прозвучала идея о том, чтобы ввести административную ответственность за обучение на зарубежных курсах НКО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Конкретным результатом законотворческих усилий по борьбе с вмешательством из-за рубежа стало принятие нашумевшего закона о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц. На протяжении всего процесса его обсуждения в Госдуме и в Совете Федерации неизменно подчеркивали, что новые нормы не будут использоваться против оппонентов действующей власти, предусматривают только адресные меры и носят зеркальный характер. Одновременно были введены штрафы до 5 млн рублей за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента.

Защита амнистированных

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству отдельное внимание уделил информационной сфере. В первую очередь, за осеннюю сессию удалось принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие многомиллионные штрафы для компаний-операторов, хранивших персональные данные россиян за рубежом в нарушение закона. Комитет при работе над документом не стал снижать верхнюю планку штрафа, сохранив ее на уровне в 18 млн рублей - именно столько рискуют заплатить юридические лица за повторные нарушения. Серьезные наказания также теперь предусмотрены для поисковых интернет-сервисов за фактический отказ удалить из выдачи сайты, внесенные в черные списки, а также для владельцев мессенджеров - за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений.

В конце осенней сессии Госдума также приняла закон, направленный на защиту участников амнистии капитала. Он запрещает использовать поданные ими специальные декларации и любые приложенные документы в качестве доказательства вины или для возбуждения уголовного дела. Как отметил один из авторов инициативы Павел Крашенинников, данные нормы распространятся и на тех, чьи декларации уже попали в поле зрения правоохранительных органов.

Нет домашнему насилию

Одна из самых обсуждаемых в осеннюю сессию инициатив - законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который предусматривает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Документ был размещен в конце ноября для общественного обсуждения на сайте Совфеда, до 15 декабря на него пришло около 11 тыс. отзывов.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отмечала, что законопроект будет дорабатываться с учетом поступивших замечаний "столько времени, столько потребуется, чтобы ни одно конструктивное предложение не было упущено". Свои поправки к документу подготовили и депутаты Госдумы совместно с правозащитниками. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила ТАСС, что внесение текста в Госдуму, скорее всего, переносится на 2020 год.

Еще одним итогом сессии стал ряд послаблений в сфере культуры: Госдума в первом чтении упразднила всю возрастную маркировку, кроме "18+", для произведений искусства и литературы. Действующая сегодня обязательная маркировка от "0+" по "16+" больше применяться не будет, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий смогут по желанию использовать формулировки "для семейного чтения", "для дошкольников" и другие.

Все три чтения палаты прошел закон, разрешающий демонстрировать нацистскую символику при условии осуждения нацизма. Как отмечала глава комитета по культуре Елена Ямпольская, абсурдные случаи привлечения людей к ответственности за публикацию, например, снимка с парада Победы или антифашистского плаката обоснованно вызывают волну общественного возмущения.

Внимание соцсфере

Среди инициатив социально-экономической направленности самыми важными стали законопроекты о введении с 2020 года электронных трудовых книжек, дополнительной поддержке женщин, работающих в сельской местности, а также повышении МРОТ на 7,5% с 1 января следующего года.

В первом чтении нижней палатой был принят нашумевший законопроект, дающий регионам возможность создавать платные вытрезвители на базе муниципально-частного партнерства. Ожидается, что ко второму чтению документ будет значительно скорректирован в части источников финансирования и стоимости услуг для граждан.

Парламентарии также уравняли в правах участников долевого строительства, предоставив членам жилищно-строительных кооперативов право на получение компенсаций в случае банкротства застройщика.

Ревизия вредных привычек

Осенью нижняя палата парламента занялась правами курильщиков и любителей пива. Первых ждут как послабления в виде создания курилок в аэропортах (закон принят 12 декабря), так и ужесточения: в первом чтении принят законопроект, приравнивающий электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление и продажу. Так, штраф за курение таких устройств вне отведенных для этого мест составит до 1 тыс. рублей, а если нарушителя поймали на детской площадке - до 3 тыс. рублей.

Также первое чтение прошел законопроект, разрешающий продавать пиво на стадионах во время футбольных матчей - с условием, что его реализация и употребление будут проходить не на трибунах, а в точках общепита вне чаши стадиона.

Инвестиционный кодекс

Одной из важнейших инициатив осенней сессии стал правительственный пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений, который назвали Инвестиционным кодексом. Для лиц, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений, гарантируется неизменность: налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам (за исключением госпошлин), на срок от шести до 20 лет; условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

В последний день осенней сессии Госдума намерена принять во втором и в третьем чтении законопроект, направленный на комплексное регулирование отечественной отрасли виноградарства и виноделия. Своевременное принятие закона позволит виноделам с 1 января 2020 года претендовать на государственную поддержку в виде субсидий и налоговых вычетов.

Насыщенной была и международная повестка, которая включала в себя как зарубежные поездки думских делегаций, так и визиты спикеров иностранных парламентов в Москву. В сентябре была ратифицирована Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, призванная закрепить режим судоходства и порядок коллективного использования его акватории. А в октябре Госдума поддержала отзыв заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола (протокол I) к Женевским конвенциям 1949 года, таким образом прекратив свое участие в международной комиссии по установлению фактов нарушений гуманитарного права во время вооруженных конфликтов. Причиной послужило то, что с 1991 года комиссия не выполняет своих функций, при этом есть риск злоупотребления ее полномочиями в политических целях.

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Володин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКарелова, Галина НиколаевнаКрашенинников, Павел ВладимировичЯмпольская, Елена Александровна
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