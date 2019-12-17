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Патрушев посетит Тегеран для участия в многосторонней встрече по Афганистану

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит в среду Исламскую Республику Иран. "В Тегеране Николай Патрушев примет участие в многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной афганской проблематике", - сообщили в пресс-службе СБ РФ.

В шестисторонних консультациях по Афганистану примут участие секретари советов безопасности России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана, сообщил 5 декабря посол Ирана в Москве Мехди Санаи.

Первая такая встреча по афганской проблематике состоялась в Тегеране 26 сентября 2018 года. Тогда консультации были пятисторонними, в них приняли участие представители России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая. Вступая на встрече, Патрушев выразил надежду, что такие консультации станут регулярными. Он подчеркнул, что все пять стран-участниц едины или близки в оценках деятельности международных террористических организаций на территории Афганистана. В июне 2019 года консультации прошли в Уфе на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Тогда к "пятерке" присоединился Пакистан. С тех пор Николай Патрушев неоднократно обсуждал с коллегами из стран-участниц этого формата вопросы урегулирования ситуации в Афганистане.

Секретарь Совбеза России неоднократно предупреждал об опасности, которую представляют находящиеся в Афганистане боевики, ассоциирующие себя с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). В мае 2019 года он отмечал, что численность таких террористов составляет от 2,5 до 4 тыс. человек.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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