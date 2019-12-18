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Глава МИД Японии прибыл в Москву для участия в заседании межправительственной комиссии

Нынешний визит Тосимицу Мотэги в Россию - первый в качестве министра. Он занял этот пост в сентябре 2019 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги прибыл в Москву, где 18-19 декабря проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным в рамках очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к организаторам визита.

"Министр прибыл в российскую столицу", - сказал собеседник.

Нынешний визит Мотэги в Россию - первый в качестве министра. Он занял пост главы МИД в сентябре этого года. До этого Мотэги уже встречался с Лавровым во время визита российского министра в Японию 23 ноября. Тогда Лавров передал японскому коллеге список вопросов в сфере безопасности, которые вызывают озабоченность у Москвы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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