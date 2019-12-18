Депутаты Приморья утвердили первого вице-губернатора Щербину главой правительства

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края согласовали назначение первого вице-губернатора края Веры Щербины на должность председателя создаваемого в регионе правительства.

По словам губернатора Олега Кожемяко, администрация региона будет преобразована в правительство к концу текущего года и начнет работу в новом статусе с 2020 года. Щербина являлась основным претендентом на пост.

"<...> Комитет рекомендует согласовать кандидатуру Веры Щербины на должность первого вице-губернатора, председателя правительства", - сказал на заседании председатель комитета по региональной политике Джамбулат Текиев.

Решение приняли 34 голосами за при одном против.

Как отметил в выступлении перед депутатами Кожемяко, Щербина начала свой трудовой путь в Приморском крае, работала на различных должностях по финансовой линии в регионах Дальнего Востока. По мнению губернатора, она хорошо знает работу и сможет наладить межбюджетные отношения с муниципалитетами.

Щербина родилась 20 ноября 1958 года в Забайкальском крае, окончила инженерно-экономический факультет Хабаровского политехнического института, получила ученую степень "кандидат экономических наук". С 1992 года работала в финансовых органах государственной власти Приморского края. С декабря 2008 года занимала пост заместителя председателя правительства Амурской области - министра финансов, а с 2012 года на протяжении трех лет являлась первым зампредседателя правительства области. В январе 2016 года заняла должность председателя правительства Сахалинской области. В 2018 году покинула этот пост по собственному желанию и была назначена первым вице-губернатором Приморья.