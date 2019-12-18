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Политический кризис в Венесуэле

Захарова заявила о провале "проекта Гуайдо" в Венесуэле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что лидер венесуэльской оппозиции погряз в громких коррупционных скандалах и продолжает политику провокационных действий

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо продолжает политику провокационных действий, хотя события последних месяцев показали провал его линии. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"События последних месяцев показали настоящий провал "проекта Гуайдо". Он не только погряз в громких коррупционных скандалах, но продолжает политику провокационных действий. На днях стало известно о раскрытии планов его однопартийцев напасть на два гарнизона военнослужащих в венесуэльском штате Сукре с целью захвата арсеналов и дальнейшего провоцирования вооруженных столкновений", - сказала она.

По мнению Захаровой, это повод задать вопрос США, поддерживающим Гуайдо, является ли, по мнению Белого дома, такая оппозиция демократической. "Еще сейчас введено в обиход западным экспертным сообществом слово "пропорциональность действий". Насколько это все пропорционально, насколько это все отвечает высоким требованиям демократии?" - добавила она.

"Полагаем, что пришло время оппонентам Каракаса признать объективную реальность: в Венесуэле есть только один глава государства - президент Николас Мадуро. Найти компромиссное решение возможно лишь посредством национального диалога, который начинает приносить конкретные результаты", - резюмировала Захарова, отметив, что РФ подтверждает свою готовность оказывать содействие переговорам внутри Венесуэлы "в том виде, в том объеме, в каком это будет востребовано сторонами".

15 декабря министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес на пресс-конференции в Каракасе заявил, что представители венесуэльской оппозиции планировали осуществить теракт против военнослужащих в штате Сукре. По его словам, лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес поручил Гуайдо и депутату Янет Фермин атаковать два военных подразделения: штаб-квартиру имени Великого маршала Сукре и командование 53-го подразделения Национальной гвардии. Согласно информации, которую озвучил Родригес, нападения были запланированы на 15 декабря, а средства на их осуществление получены из Колумбии.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗахарова, Мария Владимировна
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