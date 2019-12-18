Премьеры России и Белоруссии обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора обсудили интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства. Об этом в среду сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Медведев и Румас рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также некоторые вопросы сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении. Главы правительств двух стран условились о продолжении контактов.

"Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились проинформировать глав государств Беларуси и России к встрече 20 декабря в Санкт-Петербурге об итогах договоренностей, достигнутых в рамках переговоров Дмитрия Крутого и Максима Орешкина", - отметила пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева на своей странице в Facebook.

Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны за два дня до переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран планируют 20 декабря встретиться для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции экономик в рамках Союзного государства.

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