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Зампостпреда России призвал не верить "страшилкам" украинской резолюции ГА ООН по Крыму

Геннадий Кузьмин заявил, что Крым живет мирной и спокойной жизнью и все желающие могут в этом убедиться

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла в среду предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе.

За резолюцию проголосовали 65 стран, против - 23, однако большинство - 83 государства - воздержалось. Против утверждения о нарушении прав человека в Крыму, в том числе, выступили Армения, Белоруссия, Китай, Куба, Индия, Казахстан, Киргизия, Сирия и Венесуэла.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин в ходе заседания заявил, что "Крым живет мирной, спокойной жизнью и все желающие могут в этом убедиться". "Добро пожаловать на полуостров, добро пожаловать в Россию", - пригласил он коллег в Генассамблее.

Дипломат призвал "не верить милитаристской риторике отдельных украинских представителей и терминологическим "страшилкам" резолюции". "Дружелюбие и понимание - вот что сейчас необходимо в диалоге с добрым украинским народом, ставшим жертвой циничных геополитических экспериментов", - заключил Кузьмин.

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