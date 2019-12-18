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Кризис на Украине

Грызлов: Украина должна закрепить особый статус Донбасса в конституции

Полномочный представитель России в контактной группе также подчеркнул, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена "всех установленных на всех установленных"

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины, и все связанные с этим вопросы должны быть согласованы с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам состоявшегося в Минске в среду заседания группы.

"Минские договоренности совершенно недвусмысленно говорят, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован в конституции Украины и что все вопросы законодательного и конституционного статуса должны быть согласованы с представителями Донецка и Луганска", - заявил Грызлов.

"Именно такой подход отражен и в парижском документе "нормандской четверки", - напомнил представитель России в контактной группе.

Обмен пленными 

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины обсудила на заседании вопросы подготовки к обмену пленными между сторонами конфликта и отметила необходимость провести процессуальную очистку удерживаемых лиц из списка на освобождение.

"Контактная группа обсудила вопросы, связанные с освобождением и обменом удерживаемыми лицами. Было отмечено, что многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения их личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования", - отметил Грызлов.

В связи с этим Грызлов подчеркнул, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена "всех установленных на всех установленных".

Отвод войск на линии соприкосновения

Грызлов добавил, что Киев по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о взаимном отводе войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. 

"Это первая встреча контактной группы после парижского саммита "нормандской четверки", - напомнил он. - И главной темой сегодняшней встречи стала реализация задач, обозначенных в парижском документе. Подчеркну, что парижский документ еще раз подтвердил нерушимость минских договоренностей, необходимость их выполнения".

По словам Грызлова, контактная группа в среду обсудила вопрос поэтапного продолжения разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, в том числе вопрос соглашения о разведении сил и средств на трех новых участках.

"При этом киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств", - подчеркнул российский полпред.

Он также отметил, что стороны конфликта - Киев и Донбасс - вновь подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, о котором договорились еще в июле этого года. "Сторонами подтверждено стремление к выполнению всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня в соответствии с заявлением сторон о введении бессрочного режима прекращения огня от 17 июля 2019 года".

Новой спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины пожелал успехов новому спецпредставителю председателя ОБСЕ по Украине Хайди Грау, которая с Нового года сменит на этом посту Мартина Сайдика.

"Хочу отметить, что сегодняшнее заседание связано со сменой участников нашей работы. Свою работу в контактной группе завершил наш коллега, спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Его полномочия в плановом порядке принимает другой дипломат, госпожа Хайди Грау. Мы приветствуем госпожу Грау и желаем ей успеха в нашей дальнейшей общей работе", - сказал Грызлов после завершения заседания в Минске.

Грызлов также поблагодарил Сайдика за его работу.

"Господина Сайдика хотел бы поблагодарить за его вклад в реализацию минского процесса, за его участие в согласовании очень непростых вопросов, решение которых помогло сохранить жизни многих людей и не допустить ухудшения ситуации в Донбассе. Полагаю, что моменты биографии господина Сайдика, связанные с продвижением точной и безусловной реализации минских соглашений - это важные, позитивные примеры и уроки для коллег, для новых поколений европейских дипломатов", - сказал полпред РФ.

Он отметил, что очередная встреча контактной группы состоится уже в следующем году. "Хочу пожелать, чтобы новый год для всех был мирным, чтобы он стал годом реализации минских договоренностей, годом преодоления конфликта. Российская делегация в контактной группе будет делать для этого все возможное", - заключил Грызлов.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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