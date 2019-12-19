Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главные заявления

Владимир Путин выступает против принятия новой Конституции РФ. При этом президент отметил, что "понимает логику" тех, кто предлагает внести изменения в основной закон, касающиеся, например, расширения прав парламента.

Он считает возможным отменить в Конституции ограничение на нахождение в должности главы государства не более двух сроков подряд.

Говоря о создании Союзного государства, Путин отметил, что они с белорусским коллегой Александром Лукашенко приняли решение об ускорении процесса интеграции. Президент добавил, что Москва готова создавать наднациональные органы с Минском для возможности продавать российский газ в республику по ценам Смоленской области. При этом он добавил, что Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене $127 за тыс. куб. м.

Решения о создании и работе Союзного государства были правильными, но в подавляющем большинстве они не реализованы, отметил Путин. Он добавил, что у России есть политическая воля и желание продвигаться по пути создания наднациональных органов с Белоруссией.