Российские и британские парламентарии договорились продолжать диалог в рамках ПАСЕ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы и члены Палаты лордов парламента Великобритании будут продолжать диалог в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Арктического совета. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи законодателей двух стран в Москве, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Российская сторона была представлена депутатами Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным, в состав британской делегации вошли члены Палаты лордов Джон Десмонд Форбс Андерсен, Десмонд Брауни и Ричард Балфи.

"Участники встречи сошлись на том, что нужно продолжать диалог в рамках ПАСЕ, Арктического совета, а также обсудили возможность проведение конференции в будущем году с участием стран Европы, США, Израиля, других стран на тему защиты исторической памяти о Второй мировой войне", - отметили в пресс-службе.

"Разговор состоялся открытый, мы не обошли стороной острые темы. Его можно считать началом межпарламентского диалога", - приводятся в сообщении слова Володина.

"В ходе встречи прошло обсуждение исторических итогов Второй Мировой войны. Было высказано предложение встретиться и переговорить с зарубежными парламентариями о том, что необходимо доносить правду об этой войне", - сказал в свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он заметил, что можно было бы обсудить возможность проведения конференции с участием европейских парламентариев.

Со своей стороны Андерсон заявил, что британские парламентарии "поражены открытостью россиян". "Для нас важно выстраивать отношения, работая изнутри, понимая людей, которые живут в этой стране, а не извне", - подчеркнул он.

"Именно поэтому мы с вами встречаемся после нашего знакомства здесь, в Москве", - ответил Володин.

О межпарламентских контактах

24 сентября в Нур-Султане на полях IV совещания спикеров парламентов стран Евразии Володин встретился с Андерсеном в первый раз, они обсудили необходимость восстановления связей между парламентами двух стран. Последний межпарламентский контакт состоялся 26 апреля 2016 года по инициативе британской стороны - это была встреча членов комитета Госдумы по обороне с делегацией комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании.