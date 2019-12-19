Путин назвал импичмент Трампа продолжением внутриполитической борьбы в США

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Процедура импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа - это внутриполитическая борьба, инициированная Демократической партией США. Об этом заявил в четверг на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"Что касается продления нашего диалога до конца президентства Трампа, вы как будто уже ставите вопрос о том, что оно заканчивается. Я в этом как раз не уверен. Еще нужно пройти Сенат, где у республиканцев, насколько мне известно, большинство. И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранить от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам", - сказал Путин.

"Это просто продолжение внутриполитической борьбы. Партия, которая проиграла выборы, Демократическая партия, она добивается результатов уже другими способами, другими средствами, предъявляя Трампу то обвинения в сговоре с Россией, потом выясняется, что никакого сговора не было, это не может лечь в основу импичмента. Теперь давление на Украину какое-то придумали. Не знаю, в чем там [дело]. Это вашим конгрессменам виднее", - добавил президент.

Палата представителей утвердила в среду вечером обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. В поддержку первого пункта проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против выступили 198 конгрессменов, среди которых трое членов Демократической партии, еще один законодатель также воздержался.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.

Отношения РФ и США

"Мы тем не менее заинтересованы в развитии и поддержании отношений с США и будем это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме и кто контролирует обе палаты Конгресса США", - сказал глава государства.

"Есть ли у нас здесь какие-то перспективы? Я думаю, есть", - добавил Путин.

Политическая борьба в США обострилась после победы на выборах президента в 2016 году республиканца Дональда Трампа.