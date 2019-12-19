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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Путин против принятия новой Конституции, но видит логику в идее расширения прав парламента

Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступает против принятия новой Конституции, но понимает логику идущей дискуссии о расширении прав парламента.

"Что касается конституции, то это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Но я все-таки считаю, что конституцию нам менять, принимать новую конституцию не следует", - заявил он в среду на ежегодной большой пресс-конференции.

При этом президент отметил, что "понимает логику" тех, кто предлагает внести изменения в основной закон, касающиеся, например, расширения прав парламента.

Путин считает возможным отменить в Конституции РФ ограничение на нахождение в должности главы государства не более двух сроков подряд.

"Что можно было бы сделать... отменить оговорку "подряд" в [Конституции РФ]", - заявил он в четверг на большой пресс-конференции. "Вот у нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности, и его конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд", - напомнил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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