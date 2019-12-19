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Путин: Порошенко сам просил, чтобы минские соглашения подписали руководители Донбасса

Киев сам признал, что такая власть существует, отметил президент России
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко во время подписания минских соглашений в феврале 2015 года лично просил, чтобы под ними стояли подписи руководителей республик Донбасса. Об этом сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Москве.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этими соглашениями были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик", - сказал он, отвечая на вопрос украинского журналиста о том, когда будет принято решение о роспуске руководства Донецкой и Луганской народных республик.

"Они просто за горло меня там взяли все втроем, а представители республик отказывались это делать, - продолжал президент РФ. - Но все таки мы их уговорили это сделать. Они поставили свои подписи. Таким образом Киев сам признал, что такая власть существует".

"Это первая часть, - отметил Путин. - Вторая заключается в том, что там прошли выборы. Люди пришли и проголосовали. Это, как мне кажется, очень демократический способ организации органов власти. И в-третьих, в самих Минских соглашениях есть прямые указания на то, что является правом этих республик, на что они имеют право претендовать. Там есть и про язык, и про местную милицию. Там есть и спорные моменты, и я не буду ничего скрывать. Все должны знать, о чем идет речь".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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