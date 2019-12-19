Россия и Япония продолжат бороться с наркотрафиком из Афганистана

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия и Япония, а также структуры ООН продолжат помогать Афганистану и странам Центральной Азии в борьбе с наркоугрозой. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Мы договорились продолжать сотрудничество с участием России, Японии и структур ООН по укреплению антинаркотического потенциала Афганистана и государств Центральной Азии, - сказал Лавров. - Договорились перенести полезный опыт антинаркотического сотрудничества на сферу борьбы с терроризмом".