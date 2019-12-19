Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в пятницу, 20 декабря участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

"Будут рассмотрены текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены задачи по дальнейшему углублению сотрудничества, улучшению функционирования единого рынка ЕврАзЭС", - сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

На заседании будут подведены итоги работы Евразийской экономической комиссии за четырехлетний период и согласованы кандидатуры нового председателя и членов Коллегии Евразийской экономической комиссии, которые 1 февраля 2020 года приступят к выполнению обязанностей, отмечает пресс-служба.

Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает Кремль.

В пятницу также состоится неформальная встреча глав государств - участников СНГ.