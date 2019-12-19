{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге

На заседании будут подведены итоги работы Евразийской экономической комиссии за четыре года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в пятницу, 20 декабря участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

"Будут рассмотрены текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены задачи по дальнейшему углублению сотрудничества, улучшению функционирования единого рынка ЕврАзЭС", - сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

На заседании будут подведены итоги работы Евразийской экономической комиссии за четырехлетний период и согласованы кандидатуры нового председателя и членов Коллегии Евразийской экономической комиссии, которые 1 февраля 2020 года приступят к выполнению обязанностей, отмечает пресс-служба.

Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает Кремль.

В пятницу также состоится неформальная встреча глав государств - участников СНГ.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Путин: закон об иноагентах направлен на ограничение иностранного вмешательства в дела РФ
Президент подчеркнул, что физлица, получающие деньги из-за границы из иностранных источников для осуществления внутриполитической работы, должны прямо на это указывать.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС