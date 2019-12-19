МИД РФ сожалеет, что некоторые страны не поддержали резолюцию ООН о борьбе с неонацизмом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Позиция стран, отказавшихся поддержать на сессии Генассамблеи ООН инициированную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, вызывает сожаление. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Широкая поддержка российской инициативы и растущее из года в год число ее соавторов подтверждают важность борьбы в современных условиях с героизацией нацизма и неонацизмом, сохранения исторической памяти народов об уроках Второй мировой войны, принесшей человечеству неисчислимые страдания, о тех, кто отдал свои жизни во имя Победы, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - На этом фоне крайнее сожаление вызывает позиция государств, не поддерживающих резолюцию якобы под предлогом заботы о свободе выражения мнения".

Как указали в министерстве, речь идет о теме, которая должна служить объединению государств - членов ООН, особенно с учетом предстоящего в следующем году 75-летнего юбилея Победы во Второй мировой войне. "Образование ООН стало ответом государств - участников антигитлеровской коалиции на ужасы и преступления нацизма. Убеждены, что та историческая Победа является общим достоянием всех государств - членов ООН", - добавили в МИД РФ.

В министерстве указали, что одним из ключевых элементов резолюции стало осуждение набирающей обороты войны с памятниками борцам с нацизмом и фашизмом на фоне открытия мемориалов в честь эсэсовцев и разного рода коллаборационистов, а также проведения маршей и факельных шествий националистов и неонацистов. "Одновременно выражается глубокая обеспокоенность попытками возведения в ранг героев членов признанной Нюрнбергским трибуналом преступной организации "Ваффен-СС", а также тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и преступления против человечности", - продолжили во внешнеполитическом ведомстве.

18 декабря в Нью-Йорке Генассамблея ООН приняла внесенную делегацией РФ резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Россия вносит резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом на каждой сессии Генассамблеи ООН. За документ проголосовало 133 страны, то есть на четыре больше, чем в предыдущем году. США и Украина традиционно высказались против, 52 государства, включая Австрию, Словакию, Турцию, Францию и Чехию, воздержались.