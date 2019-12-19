Эксперт: заявления Путина говорят о стремлении к сбалансированной политической системе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Заявления президента РФ Владимира Путина о возможности точечных конституционных изменений свидетельствуют о стремлении главы государства к максимально сбалансированной и стабильной политической системе. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС высказала политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

В ходе большой пресс-конференции в четверг Путин заявил, что считает возможным отменить в Конституции РФ оговорку "подряд" в формулировке про то, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков. Российский лидер также подчеркнул, что выступает против принятия нового основного закона, но понимает логику идущей дискуссии о расширении прав парламента.

"В словах президента я вижу мотив иметь максимально сбалансированную и стабильную политическую систему. Я думаю, это главная рамка, через которую на все это смотрит глава государства", - считает Федорова.

Политолог обратила внимание на то, что президент уже не первый раз говорит о возможности точечной корректировки Конституции РФ, подчеркнув актуальность этого вопроса в период после окончания полномочий действующего главы государства. "Стремление в период транзита политическую систему иметь максимально сбалансированной и стабильной, действительно, разумно и логично", - уверена она. Однако, по ее словам, такой период пока не начался. "Я не вижу оснований говорить, что мы обязательно войдем в зону политической турбулентности", - подчеркнула Федорова.

Говоря о других политических посылах главы государства, политолог отметила "четкие сигналы" главам регионов о важности диалога с людьми. "И совершенно не имеет значения партийная принадлежность, как в случае с [отставкой экс-главы Иркутской области Сергея] Левченко, а имеет значение то, как губернатор работает, насколько он ориентирован на диалог с людьми", - прокомментировала она слова Путина об отставке Левченко.

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в разговоре с ТАСС назвал заявление Путина о сроках президентских полномочий "очень важным и неожиданным". "Понятно, что один из ключевых вопросов - это вопрос транзита власти в 2024 году, я думаю, что это одно из самых значимых заявлений, которые сегодня были сделаны", - считает он. В целом, продолжил политолог, слова главы государства о незыблемости основных конституционных положений говорят о его приверженности существующему политическому курсу.