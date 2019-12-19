Девять человек подали документы для участия в конкурсе на должность главы Барнаула

БАРНАУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Прием документов для участия в конкурсе на должность главы Барнаула завершился в четверг. Всего заявки подали девять кандидатов, сообщил ТАСС зампредседателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко.

"Заявки на участие в конкурсе подали всего девять кандидатов, мы их зарегистрировали как подавших полные пакеты документов - последние два человека пришли сегодня", - сказал Струченко.

По его словам, сначала по всем документам, поданным участниками конкурса, будут сделаны запросы по достоверности предоставленных сведений, наличию образования, двойного гражданства, запросы для выяснения наличия различных ограничений для деятельности на посту главы города, задолженностей по налогам. Шестого февраля 2020 года комиссия пригласит кандидатов на собеседование - каждому будет дано по 15 минут выступить со своей программой, а после - ответить на вопросы. После этого будут выбраны не менее двух человек, которых в качестве кандидатов на пост мэра предложат городской думе. Заседание думы, где будет проходить голосование по представленным кандидатурам, пройдет 14 февраля 2020 года.

Глава Барнаула Сергей Дугин, руководивший городом с декабря 2015 года, 15 августа 2019 года написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, которую гордума приняла 30 августа. Исполнение полномочий главы Барнаула было возложено на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Вячеслава Франка.