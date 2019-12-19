Небензя: Иран имеет право на ответные действия в связи с выходом США из ядерной сделки

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Иран имеет законное право на ответные действия в связи с нарушением США резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в четверг постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза по Ирану.

"Нельзя требовать от Ирана беспрекословного выполнения тех решений Совета, которые сами же США и подорвали, - сказал он. - У Ирана имеется законное право, закрепленное в пункте 36 СВПД, на ответные меры в связи с нарушением США Устава ООН и резолюции 2231".

"Более того, все шаги Ирана по сокращению своих добровольных обязательств осуществляются с уведомлением МАГАТЭ [Международного агентства по атомной энергии] и под наблюдением инспекторов агентства", - подчеркнул Небензя. Постпред РФ отметил, что "все эти меры являются обратимыми при вполне логичном условии - выполнении обязательств по СВПД и Уставу ООН".