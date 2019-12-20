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Рябков заявил, что Россия будет противостоять экспансии юридической системы США

Замглавы МИД отметил, что решения американских судов о наказании иностранных граждан касаются все больше действий "субъектов с субъектами же в третьих странах, не касающихся США"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия будет противодействовать политически мотивированной экспансии американской правовой системы. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"К сожалению, решения американской Фемиды о наказании субъектов из третьих стран касаются все больше не только каких-то действий этих субъектов в контактах именно с американскими физическими или юридическими лицами, а действий этих субъектов с субъектами же в третьих странах, не касающихся США, - сказал он. - То есть это уже следующий уровень экспансии американской национальной правовой системы по политическим мотивам".

"Этому мы будем противостоять, противодействовать любыми имеющимися способами и мобилизовывать единомышленников, расширять их круг для того, чтобы люди понимали, насколько это опасно и насколько это прямой путь к установлению гегемонии, если употребить термин, который с разной степенью интенсивности употреблялся чаще не нами в последние десятилетия", - отметил он.

Американские власти неоднократно требовали от третьих стран выдать россиян, подозреваемых в США в совершении тех или иных преступлений. Так, в 2008 году в Бангкоке был задержан Виктор Бут, а потом экстрадирован в США. Его обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" и в 2012 году приговорили к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в $15 млн.

В 2010 году в Либерии был арестован, а затем доставлен в США летчик Константин Ярошенко. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. В 2011 году его приговорили к 20 годам лишения свободы.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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