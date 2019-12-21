В Петербурге планируют открыть генконсульство Молдавии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились на встрече в субботу рассмотреть вопрос об открытии генерального консульства этой страны в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба петербургской администрации.

Президент Молдавии приехал в Россию, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ.

"Губернатор поддержал инициативу президента по открытию генерального консульства Молдовы в Петербурге, подчеркнув, что это будет способствовать решению проблем граждан Молдовы, проживающих на территории нашего города", - говорится в сообщении.

Беглов отметил во время беседы, что товарооборот между Петербургом и Молдавией заметно вырос за последнее время: по итогам 2018 года - на 36%, а в этом году рост уже превысил 37%, передает пресс-служба. В основном рост обеспечен за счет поставок в Петербург овощей и фруктов и экспорта продукции машиностроения. Также очень популярна продукция виноделов из Гагаузии, отметили представители Смольного. В качестве гуманитарного сотрудничества Петербург помогает Гагаузии с учебной литературой на русском языке.

"Игорь Додон подчеркнул, что сотрудничество Молдовы с Петербургом имеет хорошую динамику, что способствует устойчивому росту экономических показателей", - отмечается в релизе. Он выразил уверенность, что новый импульс получат партнерские связи Пушкинского района Петербурга с городом Бельцы.

Беглов в субботу встретился также с мэром Кишинева Ионом Чебаном. Главы городов договорились развивать сотрудничество. Планируется, что в январе 2020 года Петербург посетит делегация Кишинева.