Суд обязал избирком Абакана пересмотреть решение о регистрации одного из кандидатов в мэры

ТАСС, 21 декабря. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции обязал Территориальную избирательную комиссию города Абакана пересмотреть вопрос о регистрации председателя комитета по бюджету Верховного совета республики, 46-летнего Олега Иванова, на выборах главы города, которому ранее отказали в этом, сообщил ТАСС адвокат Владимир Дворяк.

Ранее сообщалось, что избирком Абакана зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы города. Досрочные выборы главы города пройдут 22 декабря в связи с гибелью прежнего мэра Николая Булакина в ДТП. Всего уведомили о своем участии в выборах 13 человек, но только шесть из них подали документы на регистрацию. Председателю комитета по бюджету Верховного совета республики Олег Иванову и председателю комитета по экологии регионального парламента Валерию Старостину отказано в регистрации. Оба кандидата были самовыдвиженцами.

"Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (расположен в Кемерове) вынес определение, которым отменил решение Абаканского городского суда, апелляционной инстанции Хакасского Верховного суда и, соответственно, вынес решение о признании незаконным решения ТИК", - сказал Дворяк.

Ранее избирком Абакана отказал Иванову в регистрации в связи с недостаточными количеством подписей. Иванов подал в суд, однако Абаканский городской суд, а позже и Верховный Суд Республика Хакасия встали на сторону избиркома.

Владимир Дворяк в разговоре с ТАСС отметил, что права, на которые имеет право каждый кандидат, в том числе на предвыборную агитацию, в отношении Иванова были нарушены. Он высказал мнение, что, поскольку выборы должны пройти 22 декабря, их могут перенести. Председатель городской избирательной комиссии Маргарита Лавриненко заявила ТАСС, что комиссия пока не получала решение суда, и отказалась от дальнейших комментариев. В республиканском избиркоме ТАСС пояснили, что суд лишь обязал ТИК рассмотреть вопрос о регистрации кандидата Иванова, однако это не означает, что он будет зарегистрирован.

Булакин, руководивший городом 24 года, погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края. Главной администрации Абакана он был избран 29 апреля 1995 года, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах.