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Богданов обсудил с вице-премьером Палестины ситуацию в ближневосточном урегулировании

Стороны также обсудили вопросы развития российско-палестинских отношений

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и заместитель премьер-министра, министр информации Палестины, член ЦК ФАТХ Набиль Абу Рудейна обсудили ситуацию в ближневосточном урегулировании и межпалестинских отношениях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы, в которой участвовал посол Палестины в Москве, был проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в ближневосточном урегулировании и межпалестинских отношениях. При этом акцентировалась необходимость скорейшего восстановления палестинского национального единства на платформе ООП. В этом контексте с российской стороны приветствовалась подтвержденная всеми палестинскими политсилами готовность к участию во всеобщих выборах на палестинских территориях", - отмечается в сообщении.

Помимо этого на встрече обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских отношений.

Теги
ПалестинаРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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