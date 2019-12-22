Совфед закроет осеннюю сессию рассмотрением законов о виноделии и курилках в аэропортах

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Члены Совета Федерации соберутся в понедельник на завершающее осеннюю сессию пленарное заседание, на котором рассмотрят законы о виноградарстве и виноделии, о возвращении курилок в аэропорты, а также заслушают доклад министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об актуальных проблемах внешней политики.

Глава внешнеполитического ведомства выступит перед сенаторами в рамках "правительственного часа". По итогам обсуждения Совфед планирует принять постановление, в котором, как ожидается, парламентарии отметят, что на международной арене сохраняется конфликтный потенциал, усугубляемый снижением эффективности деятельности международных институтов. Это, по мнению сенаторов, обусловлено прежде всего целенаправленной политикой ряда государств Запада, пытающихся подменить международное право неким "порядком, основанным на правилах", а также практикующих активное вмешательство во внутренние и внешние дела суверенных государств посредством так называемых санкций.

"В таких непростых условиях Российская Федерация твердо придерживается курса на формирование многополярного мира, основанного на верховенстве международного права и равноправии государств - участников международных отношений", - говорится в проекте постановления СФ.

О виноделии и курилках

На заключительном заседании сенаторы рассмотрят резонансный закон, который вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Этот документ направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия, определение форм, условий и порядка осуществления государственной поддержки в данной области, установление полномочий, в том числе контрольных, органов государственной власти и местного самоуправления, а также правового положения лиц, осуществляющих деятельность в области виноградарства и виноделия.

Предусматривается корректировка терминологии, используемой в виноделии для классификации продукции виноделия, с учетом состава такой продукции, способов ее производства и защиты интересов потребителей. Также законодательно закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции, обязательные требования к ее этикетке.

Кроме того, законодательно вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения. В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной. Как отмечают в профильном комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, "реализация положений этого закона будет способствовать развитию виноградарства и виноделия в России".

Также в понедельник будет рассмотрен еще один важный закон, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе, он создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.

Несмотря на то, что изначально профильный комитет Совета Федерации по социальной политике выступал с критикой этой инициативы, в результате сенаторы комитета рекомендовали закон к одобрению. Как подчеркнул глава комитета Валерий Рязанский, в Совфеде изменили точку зрения по поводу этого документа после отработки многих деталей. По его словам, депутаты и сенаторы провели большую работу по согласованию текстов двух законопроектов - о возврате курилок в аэропорты и приравнивании электронных сигарет и вейпов к обычным сигаретам.

После вступления закона в силу будет разрешено "курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции". Курилки могут быть организованы "в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений". Таким образом, будет снят запрет на курение в зданиях аэропортов, который действовал около шести лет и разрешал курить на расстоянии не менее 15 метров от здания.

О повышении МРОТ и орфанных заболеваниях

Кроме того, в понедельник будет рассмотрен закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12 тысяч 130 рублей в месяц. В настоящее время он составляет 11 тысяч 280 рублей.

Как заявила накануне рассмотрения закона вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, увеличение МРОТ будет способствовать повышению зарплаты более трех миллионов работников, половина из которых ведет трудовую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях. "Увеличение МРОТ повлечет за собой рост не только рост заработных плат, но и различных компенсаций и социальных выплат. Эта величина также влияет на оплату больничного, на размер пособия по беременности, по уходу за ребенком", - подчеркнула она.

По словам вице-спикера СФ, в некоторых регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного. "На изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях", - отметила сенатор.

Еще один закон, планируемый к рассмотрению Советом Федерации, расширяет перечень орфанных (редких) заболеваний, финансирование лечения которых передается с регионального на федеральный уровень. Этот перечень будет дополнен такими редкими заболеваниями как апластическая анемия неуточненная, наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра). Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Отдельные камеры в СИЗО

Совет Федерации планирует рассмотреть закон, предусматривающий содержание беременных женщин и матерей с детьми до трех лет в отдельных камерах в СИЗО.

Кроме того, документ предлагает установить норму санитарной площади в размере не менее четырех квадратных метров на каждого малолетнего ребенка, который находится в СИЗО вместе с матерью. В настоящее время санитарная площадь в камерах устанавливается в расчете лишь на подозреваемых и обвиняемых.

В повестке дня также значатся законы о погашении задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего, о создании дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, об особенностях применения контрольно-кассовой техники муниципальными учреждениями культуры, а также об уточнении требований к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств.

Всего в предварительную повестку заседания Совета Федерации включено более 80 вопросов.