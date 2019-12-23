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Бывший топ-менеджер Забайкальской железной дороги Гусев стал и.о. вице-премьера края

До 24 сентября эту должность занимал Виктор Паздников, против которого возбудили уголовное дело

ЧИТА, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил и.о. вице-премьера региона по строительству, транспорту, ЖКХ, энергетике, цифровизации и связи бывшего топ-менеджера Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Геннадия Гусева, сообщила пресс-служба губернатора.

До конца сентября и.о. вице-премьера, курирующего региональные Минстрой и МинЖКХ, был Виктор Паздников. После того, как 24 сентября его освободили от должности по собственному желанию, стало известно о возбуждении против него уголовного дела о налоговом преступлении. С тех пор должность оставалась вакантной.

"Геннадий Гусев будет курировать блок ЖКХ, он имеет большой опыт работы в аналогичных сферах деятельности в забайкальском отделении РЖД. Желаю успехов на новом месте", - цитирует пресс-служба Осипова.

Помимо Гусева, Осипов в понедельник объявил о назначении бывшего замначальника ГУ МЧС по Забайкальскому краю Александра Жужурина руководителем регионального департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности. Назначен и новый руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений края, им стал Сергей Быстров, работавший до этого заместителем директора казенного предприятия "Забайкальское недвижимое имущество".

Гусев родился в 1974 году, в 1997 году окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта. Начав в 1997 году работать на железной дороге с должности помощника машиниста электровоза, он в 2013 году был назначен первым заместителем главного инженера ЗабЖД, а в 2015 - заместителем начальника забайкальского отделения железной дороги по строительству.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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