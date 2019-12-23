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Лавров призвал разработать международный документ о невмешательстве в дела государств

Нужно продолжать эту работу, отметил глава МИД России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что необходимо разработать международный юридически обязывающий документ о недопущении вмешательства во внутренние дела государств. Об этом министр заявил в понедельник, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Лавров обратил внимание, что документы, содержащие требование не допускать экстерриториального применения национального законодательства, попыток насильственного свержения законных правительств и вмешательства во внутренние дела, были приняты в СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Ясно, что это все рекомендации. Международно-правового обязывающего документа на эту тему не существует, за одним, но немаловажным исключением - это Устав ООН. Сейчас развивать упомянутые мной конкретные детализированные тезисы в обязывающий документ, я считаю, можно и нужно", - сказал он.

При этом, по словам главы МИД РФ, шансов на одобрение документа в формате, которые бы обеспечивал невмешательство во внутренние дела, практически не видно. "Наши западные коллеги свою позицию давно обозначили, они будут ее придерживаться. Но продолжать эту работу нужно в любом случае, потому что аргументы все на нашей стороне", - подчеркнул он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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