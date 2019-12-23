Дата проведения межафганской встречи в Пекине пока не установлена

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Дата проведения встречи межафганского диалога в Пекине пока не установлена, так как китайская сторона еще не достигла всех договоренностей в организационной части. Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель директора Второго департамента Азии МИД России Дмитрий Кабаев.

"Даты там не установлены, китайская сторона еще не достигла всех договоренностей в организационной части этого мероприятия. Поэтому ни китайская сторона пока ничего не говорит, ни афганская сторона", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Даже ориентировочных дат нет, - добавил Кабаев. - Мы рассчитывали, что она еще в ноябре должна была состояться, но из-за организационных трудностей откладывается, не знаем до настоящего момента, когда это все произойдет". Кабаев также отметил, что Россия надеется, что "китайские партнеры достигнут успеха в этом деле".

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что дату проведения встречи межафганского диалога в Пекине не удается согласовать из-за того, что талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) не устраивает состав делегации от Кабула.

В октябре официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай будет оказывать всестороннюю поддержку мирному урегулированию в Афганистане и способствовать диалогу между всеми участниками этого процесса. 11 ноября Гэн Шуан сообщил, что Китай готовит на своей территории площадку для внутриафганских переговоров.

Ранее встречи межафганского диалога состоялись в Москве и Дохе. В них принимала участие делегация катарского политического офиса движения "Талибан".

Урегулирование конфликта

Как заявил Дмитрий Кабаев, Россия подтверждает приверженность сохранению единого и неделимого Афганистана и убеждена, что конфликт в этой стране не имеет военного решения и может быть разрешен только политико-дипломатическими методами.

"Мы убеждены в том, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь его урегулирования - это достижение мира политико-дипломатическими методами. Выступаем за решение этого вопроса в как можно скорейшие сроки с участием широкого спектра общественно-политических сил в стране, - сказал он. - При этом мы, как российская сторона, подтверждаем приверженность сохранению единого, неделимого афганского государства, в котором сосуществуют в мире и гармонии многочисленные этнические группы".

Кабаев отметил, что "российская сторона проводит активную работу по созданию благоприятных международных условий для запуска межафганского мирного диалога и межафганского мирного процесса в рамках различных международных консультативных форматов".

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