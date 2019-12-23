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РФ будет добиваться у Египта разъяснения причин ареста россиян по подозрению в экстремизме

По словам Сергея Лаврова, Россия более 20 раз обращалась в Египет с официальными нотами, с просьбой объяснить причину задержания россиян, но ответа не последовало

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия намерена добиваться от Египта разъяснения причин ареста российских граждан, подозреваемых в причастности к деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и осуществлению экстремистской деятельности. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

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"Мы более 20 раз обращались с официальными нотами, с просьбой предоставить информацию о причинах задержания, ни на одно из этих обращений ответа не последовало. Устно нам говорят о том, что расследование носит закрытый характер, наших сотрудников поэтому не пускают ни на допросы, ни на судебные заседания, которые проводятся в режиме конфиденциальности. 24 раза мы обращались с просьбой обеспечить консульский доступ к нашим гражданам, удовлетворено только два обращения. <...> Будем добиваться для начала разъяснения причин, по которым они оказались в такой ситуации", - сказал он.

Лавров отметил, что РФ также добивается от МИД и Министерства юстиции Египта содействия в установлении местонахождения пропавшего в 2018 году студента из Ингушетии Дугиева. "Очередная нота была направлена полтора месяца назад, пока никакой реакции нет. Наши коллеги говорят, что ничего о нем неизвестно. Будем продолжать добиваться внимания к этой теме", - добавил глава МИД РФ.

Лавров выразил надежду, что египетские коллеги понимают "необходимость выполнения своих обязательств по Консульской конвенции, которая действует с 1975 года".

Министр иностранных дел подчеркнул, что при ближайшем контакте с главой египетского МИД он передаст ему "очередное официальное развернутое письмо на эту тему".

В августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые хотели получить в Египте религиозное образование. Позднее некоторых из них отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась неизвестной. В апреле 2019 года стало известно, что пятерым российским гражданам - четверым уроженцам Ингушетии и уроженке Киргизии - предъявлены обвинения в экстремизме.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЕгипетРоссия
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