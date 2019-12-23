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Песков отказался уточнять слова Путина о происхождении танков в Донбассе

На Большой пресс-конференции президент предположил, что танки и артиллерия поступают из государств, которые симпатизируют вовлеченным в конфликт сторонам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался добавлять что-либо к словам главы государства Владимира Путина на Большой пресс-конференции о том, что в Донбасс вооружения поставляют симпатизирующие ему страны.

"Нет, я не мог бы здесь какие-то уточнения сделать", - ответил в понедельник представитель Кремля журналистам. "Мне нечего добавить к тому, что сказал президент, я не могу что-то здесь уточнить", - признался Песков, отвечая на вопрос, не имел ли в виду Путин Россию.

19 декабря на Большой пресс-конференции глава государства сказал, что ему часто задают вопрос, откуда в Донбассе взялись танки и тяжелая артиллерия. Он заметил, что во многих горячих точках мира происходят различные конфликты с применением таких вооружений. Путин предположил, что танки и артиллерия поступают из государств, которые симпатизируют вовлеченным в конфликт сторонам. При этом он обратил внимание на то, что это не иностранная техника, а техника конфликтующих сторон.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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