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В Москве не знают о планах главы ПНС Ливии посетить Россию

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что впервые слышит об этом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российское внешнеполитическое ведомство не знает о планах главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа посетить Россию. Об этом в понедельник журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Первый раз об этом слышу", - сказал Богданов.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное правительство Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией. Ее командующий Халифа Хафтар еще 4 апреля отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи. Противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

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