Лавров: выполнение резолюции Совбеза ООН по Сирии зависит от самих сирийцев

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Реализация резолюции Совета Безопасности ООН №2254 по сирийскому урегулированию зависит от самих граждан страны. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра, главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

"Мы будем делать все, чтобы в полной мере выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН №2254, которая предполагает полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирии, - отметил Лавров. - Путь к этому исключительно в руках самих сирийцев, без какого-либо вмешательства извне".

"В любом случае с резолюциями Совета Безопасности ООН или без них Россия, благодаря политической воле президента Владимира Путина, работает над обеспечением и восстановлением суверенитета и территориальной целостности Сирии", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Переход Сирии к этапу мирного строительства стал возможен благодаря тому, что правительственные войска при поддержке российских военных восстанавливают контроль Дамаска над страной, добавил Лавров. "Сирия переходит в этап возвращения к мирной жизни, - сказал он. - Это стало возможно прежде всего после того, как Вооруженные силы Сирии при поддержке Военно-космических сил РФ восстановили и продолжают восстанавливать контроль над все новыми территориями САР".