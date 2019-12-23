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Санкции в отношении России

Чижов: оправданность санкций ЕС после встречи "нормандской четверки" вызывает вопросы

Совет Евросоюза 19 декабря продлил еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Линия ЕС на продление экономических рестрикций в отношении России сразу после проведения саммита в "нормандском формате" вызывает вопросы относительно ее оправданности. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на пресс-конференции.

Дипломат напомнил, что 19 декабря Совет Евросоюза продлил еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России.

"Насколько это оправдано сразу после прошедшего в Париже саммита "нормандского формата", а теперь и после тех договоренностей, которые были достигнуты по одному из раздражителей, а именно по транзиту газа через территорию Украины? Но это каждый волен судить, насколько логичной является линия ЕС", - указал Чижов.

Саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) прошел в Париже 9 декабря. Президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились до конца 2019 года провести обмен пленными между Украиной и провозглашенными республиками Донбасса, а до конца марта 2020 года осуществить развод сил в трех новых точках на линии соприкосновения. Однако на встрече Контактной группы в Минске 18 декабря договориться о конкретных мерах по реализации договоренностей саммита не удалось.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииЧижов, Владимир Алексеевич
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