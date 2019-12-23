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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Зюганов ждет "нового курса" в послании президента России Федеральному собранию

Прежде всего требуется кардинальное обновление финансово-экономического блока, считает лидер КПРФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, запланированное на 15 января, очень ответственное, политик надеется, что в его рамках будет дана "точная оценка происходящему".

"Надо думать, это очень ответственное послание. Жду [от послания] точной оценки происходящего, реальной оценки результатов, нового курса, сильного состава, прежде всего требуется кардинальное обновление финансово-экономического блока, иначе они угробят все", - сказал Зюганов журналистам в понедельник.

Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года, сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В 2019 году исполнилось 25 лет с тех пор, как в новейшей истории России было положено начало практике обращения главы государства к парламенту. Путин оглашал послания 15 раз, в 2019 году - 20 февраля. Традиционно темы и содержание послания не разглашаются заранее. Послание Федеральному собранию - одно из важнейших ежегодных событий в президентском графике. Документ, в котором излагаются цели и задачи страны, становится руководством к действию для правительства и парламента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичПесков, Дмитрий СергеевичКПРФПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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