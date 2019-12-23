Матвиенко поручила активизировать межпарламентское сотрудничество со странами Африки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала проведенный в России саммит Россия - Африка событием беспрецедентного масштаба и попросила сенаторов активизировать межпарламентское сотрудничество с африканскими странами.

"Событием беспрецедентного масштаба стало проведение в нашей стране саммита Россия - Африка. Это значимый шаг в укреплении связей со стратегически важным для нас континентом. Я прошу [вице-спикера, курирующего международную политику,] Ильяса Магомед-Саламовича Умаханова, [главу международного комитета СФ] Константина Иосифовича Косачева учесть необходимость усиления контактов с африканскими странами в рамках межпарламентского сотрудничества", - сказала Матвиенко на закрытии осенней сессии.

Она отметила, что активная работа велась сенаторами на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Мы продолжим защищать интересы Российской Федерации в ПАСЕ, несмотря ни на какие нападки и провокации", - подчеркнула спикер Совфеда.

Значительным событием в сфере парламентской дипломатии она назвала прошедшую в Белграде 141-ю ассамблею Межпарламентского союза (МПС), приуроченную к 130-летию МПС, в рамках которой были проведены несколько важных для России и всего мирового парламентского сообщества инициатив. "В частности, принято решение о создании рабочей группы против политических санкций. Стартовала работа по проекту декларации МПС о парламентской дипломатии. Этот глобальный документ вобрал в себя все базовые принципы международного права, включая отказ от вмешательства во внутренние дела и недопустимость применения санкций", - сказала Матвиенко.

Саммит Россия - Африка прошел 23-24 октября под сопредседательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.