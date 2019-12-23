{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко поручила активизировать межпарламентское сотрудничество со странами Африки

Также глава Совфеда отметила активную работу сенаторов на площадке ПАСЕ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала проведенный в России саммит Россия - Африка событием беспрецедентного масштаба и попросила сенаторов активизировать межпарламентское сотрудничество с африканскими странами.

"Событием беспрецедентного масштаба стало проведение в нашей стране саммита Россия - Африка. Это значимый шаг в укреплении связей со стратегически важным для нас континентом. Я прошу [вице-спикера, курирующего международную политику,] Ильяса Магомед-Саламовича Умаханова, [главу международного комитета СФ] Константина Иосифовича Косачева учесть необходимость усиления контактов с африканскими странами в рамках межпарламентского сотрудничества", - сказала Матвиенко на закрытии осенней сессии.

Она отметила, что активная работа велась сенаторами на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Мы продолжим защищать интересы Российской Федерации в ПАСЕ, несмотря ни на какие нападки и провокации", - подчеркнула спикер Совфеда.

Значительным событием в сфере парламентской дипломатии она назвала прошедшую в Белграде 141-ю ассамблею Межпарламентского союза (МПС), приуроченную к 130-летию МПС, в рамках которой были проведены несколько важных для России и всего мирового парламентского сообщества инициатив. "В частности, принято решение о создании рабочей группы против политических санкций. Стартовала работа по проекту декларации МПС о парламентской дипломатии. Этот глобальный документ вобрал в себя все базовые принципы международного права, включая отказ от вмешательства во внутренние дела и недопустимость применения санкций", - сказала Матвиенко.

Саммит Россия - Африка прошел 23-24 октября под сопредседательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаКосачев, Константин ИосифовичРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-
Реклама на ТАСС
Нарышкин: детальный план первой атомной бомбы был у Сталина за 12 дней до ее сборки в США
Также директор Службы внешней разведки рассказал, что "еще Петр I занимался агентурной разведкой, не называя это этим термином, направлял своих подчиненных на стажировки в различные европейские страны"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС