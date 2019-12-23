В МИД РФ считают, что СМИ Франции намеренно спекулируют на тему убийства Хангошвили в ФРГ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Французская пресса присоединились к антироссийской информационной кампании, распространяя сведения о якобы имевшей место причастности России к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, так как идея наладить отношения с Москвой президента Франции Эмманюэля Макрона не отвечает интересам определенному кругу лиц. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в понедельник на странице ведомства в Facebook .

"С сожалением констатируем, что французские СМИ пошли по пути британской прессы, взяв в качестве образца развернутую против России грязную информационную кампанию по так называемому делу Скрипалей. Уверены, что целенаправленная демонизация России выгодна только определенной группе лиц, заинтересованной в эскалации напряженности между Россией и Европой. Информационная борьба особенно обострилась после обнародования Эмманюэлем Макроном своего нового внешнеполитического вектора на "тщательное переосмысление" отношений с Россией", - отметили в министерстве.

В дипведомстве указали на ряд сделанных 4-6 декабря во французской прессе публикаций, авторы которых развивают версию о причастности РФ к убийству Хангошвили. "Le Monde, Le Figaro, Liberation тиражируют версии о "причастности Москвы" к этому инциденту, который они расценивают как "заказное убийство, совершенное по указанию прокремлевского чеченского режима при организационной помощи российских властей". Зацепкой для раскручивания шпионской истерии послужил французский след: многократная шенгенская виза, по которой подозреваемый [в убийстве] въехал в Германию, была выдана якобы французским консульством в Москве", - обратили внимание на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что французское дипведомство, согласно информации Le Monde, начало внутреннее служебное расследование, чтобы проверить подлинность представленных заявителем сведений, но одновременно с этим, не дожидаясь официальных результатов, французские СМИ начали распространять ничем не подкрепленные сообщения о якобы имевшей место причастности к инциденту российских спецслужб. "Характерно, что в отсутствие доказательств французские СМИ ссылаются на сведения одиозной НПО "Беллингкэт", а также анонимных источников в британских и французских спецслужбах", - подчеркивается в тексте.

"С тревогой наблюдаем за тем, как по любому поводу, когда можно уязвить Россию, начинают выдвигаться голословные обвинения. При этом в ответ на просьбу предъявить доказательства тиражируются туманные заявления в духе highly likely. Очевидно, что "глубинное государство", о существовании которого в августе говорил французский президент, предпринимает максимум усилий с целью не допустить развития взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Парижем", - заключили в министерстве.

Хангошвили был убит 23 августа, в тот же день прокуратура ФРГ объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин России. Позже Берлин заявил, что Москва оказывает недостаточное содействие в расследовании и выслал двух сотрудников российского посольства, Россия ответила симметрично. Позднее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос о выдаче Хангошвили, от рук которого погибли по меньшей мере 98 человек, обсуждался на уровне спецслужб, но официальный запрос через прокуратуру Россия не направляла, так как получала отрицательный ответ.