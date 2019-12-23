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В МИД РФ считают, что СМИ Франции намеренно спекулируют на тему убийства Хангошвили в ФРГ

Речь идет, в частности, о Le Monde, Le Figaro, Liberation

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Французская пресса присоединились к антироссийской информационной кампании, распространяя сведения о якобы имевшей место причастности России к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, так как идея наладить отношения с Москвой президента Франции Эмманюэля Макрона не отвечает интересам определенному кругу лиц. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в понедельник на странице ведомства в Facebook.

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"С сожалением констатируем, что французские СМИ пошли по пути британской прессы, взяв в качестве образца развернутую против России грязную информационную кампанию по так называемому делу Скрипалей. Уверены, что целенаправленная демонизация России выгодна только определенной группе лиц, заинтересованной в эскалации напряженности между Россией и Европой. Информационная борьба особенно обострилась после обнародования Эмманюэлем Макроном своего нового внешнеполитического вектора на "тщательное переосмысление" отношений с Россией", - отметили в министерстве.

В дипведомстве указали на ряд сделанных 4-6 декабря во французской прессе публикаций, авторы которых развивают версию о причастности РФ к убийству Хангошвили. "Le Monde, Le Figaro, Liberation тиражируют версии о "причастности Москвы" к этому инциденту, который они расценивают как "заказное убийство, совершенное по указанию прокремлевского чеченского режима при организационной помощи российских властей". Зацепкой для раскручивания шпионской истерии послужил французский след: многократная шенгенская виза, по которой подозреваемый [в убийстве] въехал в Германию, была выдана якобы французским консульством в Москве", - обратили внимание на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что французское дипведомство, согласно информации Le Monde, начало внутреннее служебное расследование, чтобы проверить подлинность представленных заявителем сведений, но одновременно с этим, не дожидаясь официальных результатов, французские СМИ начали распространять ничем не подкрепленные сообщения о якобы имевшей место причастности к инциденту российских спецслужб. "Характерно, что в отсутствие доказательств французские СМИ ссылаются на сведения одиозной НПО "Беллингкэт", а также анонимных источников в британских и французских спецслужбах", - подчеркивается в тексте.

"С тревогой наблюдаем за тем, как по любому поводу, когда можно уязвить Россию, начинают выдвигаться голословные обвинения. При этом в ответ на просьбу предъявить доказательства тиражируются туманные заявления в духе highly likely. Очевидно, что "глубинное государство", о существовании которого в августе говорил французский президент, предпринимает максимум усилий с целью не допустить развития взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Парижем", - заключили в министерстве.

Хангошвили был убит 23 августа, в тот же день прокуратура ФРГ объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин России. Позже Берлин заявил, что Москва оказывает недостаточное содействие в расследовании и выслал двух сотрудников российского посольства, Россия ответила симметрично. Позднее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос о выдаче Хангошвили, от рук которого погибли по меньшей мере 98 человек, обсуждался на уровне спецслужб, но официальный запрос через прокуратуру Россия не направляла, так как получала отрицательный ответ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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