В МИД РФ заявили, что Россия никогда не выступала защитником талибов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Москва никогда не защищала движение "Талибан" (запрещено в РФ), единственной точкой пересечения интересов России и талибов является только борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в понедельник заместитель директора Второго департамента Азии МИД России Дмитрий Кабаев на церемонии закрытия российско-афганского форума.

"Я хочу напомнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации, нашим законодательством, движение талибов остается террористическим до сих пор, оно у нас в списке запрещенных. Поэтому Российская Федерация никогда не выступала защитником талибов, движения "Талибан". Наши цели не совпадают, у [движения] "Талибан" другие цели. Пересекаются только вот в этой точке, где говорится о том, что и мы боремся с "Исламским государством", движением, которое хочет распространить свои нечеловеческие законы на весь мир. И с этим же движением на своей территории борется движение "Талибан". Только в этой точке наши интересы пересекаются", - сказал заместитель директора Второго департамента Азии МИД РФ.

По его словам, "поэтому российская сторона прилагает большие усилия для того, чтобы в Афганистане установился мир, чтобы противоборствующие стороны наконец-то вступили в переговоры" и поэтому организовываются мероприятия, такие как межафганский диалог и московский формат переговоров по Афганистану. Кроме того, Кабаев напомнил, что Совет Безопасности ООН принял решение о временном выведении из-под санкций 11 человек движения талибов, которые принимают участие в переговорах.

Дипломат также подчеркнул, что "Россия не выступает за то, чтобы "Талибан" пришел к власти в Афганистане". Он отметил, что только афганский народ может решить судьбу своего государства. "Мы хотим, чтобы все противоборствующие стороны в Афганистане сели за стол переговоров и сам афганский народ решил, кто должен быть у власти и какая эта должна быть политическая система", - добавил Кабаев.