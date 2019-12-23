Единственный раз, когда россияне увидели сразу два президентских поздравления

На его пресс-конференцию в этом году было аккредитовано 1895 журналистов. За 20 лет он совершил 661 рабочую поездку по регионам России. Четыре раза возглавлял список наиболее влиятельных людей по версии американского журнала Forbes. Скажите, как его зовут? Правильно, Владимир Путин.

Довольно трудно вообразить, каково это, быть президентом Российской Федерации, но можно посчитать в цифрах. В спецпроекте “Быть президентом” ТАСС суммировал численные показатели по основным направлениям работы главы государства: поездки по стране и миру, пресс-конференции и обращения, рейтинги. В преддверии 20-летия со дня вступления в должность исполняющего обязанности президента, можно подвести промежуточные итоги непростой работы.

Сам Владимир Путин относится к этой колоссальной ответственности безропотно и мужественно.“Судьба складывается так, что можно поработать на самом высоком уровне в стране и для страны”, — объяснил президент. “И глупо говорить: нет, я буду семечками торговать, или нет, я займусь частной юридической практикой.” Подробности в спецпроекте “Быть президентом”.