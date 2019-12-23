Кадыров не рассматривает возможность работы за пределами Чечни

ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается работать на какой-либо должности вне региона и намерен закончить свою карьеру в Чечне. Об этом он сам заявил на пресс-конференции на площадке ЧГТРК "Грозный".

"На самом деле, <...> мне не интересна ни одна должность вне республики. Я хочу свою карьеру закончить у нас, в Чеченской Республике. Никогда в жизни я ни с кем и ни о чем не договаривался, и не было предложений перевести меня на ту или иную должность", - сказал Кадыров, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.