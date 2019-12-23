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В Крыму не считают нужным спрашивать мнение Украины по поводу открытия ж/д сообщения

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс напомнил, что это власти Украины перекрыли движение поездов на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Крымские парламентарии не считают нужным спрашивать мнение так называемого представительства президента Украины в Крыму по поводу открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту через Керченский пролив. Об этом заявили опрошенные ТАСС депутаты.

Ранее на сайте так называемого представительства президента Украины в Крыму, располагающегося в Херсоне, опубликовали заявление, в котором киевские власти осудили открытие железнодорожного сообщения, назвав запуск поездов нарушением государственного суверенитета Украины.

"Ж/д сообщение с полуостровом - это один из элементов комфортного быта. Так что, сколько бы ни [протестовали] украинские чиновники, их время в Крыму прошло, они теперь - история. Спрашивать чье-либо мнение, касающееся наших территорий, мы не станем", - сказал ТАСС депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

Он отметил, что в Крыму за последние пять лет любое строительство вызывает неодобрение или протесты Киева. "Прокладываем дорогу - плохо, модернизируем инфраструктуру - еще хуже, возвели мост - трагедия века", - сказал Бальбек.

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс напомнил, что это власти Украины перекрыли движение поездов на полуостров, а когда Россия построила Крымский мост - начали протестовать. "Показали всему миру, что Россия в состоянии построить такой объект мощный и обеспечить функционирование и автомобильного, и железнодорожного транспортного перехода. Наоборот нужно гордиться тем, что человеческая мысль может это создать", - считает Фикс.

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