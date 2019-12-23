Кадыров заявил, что Чечня готова поддержать Ливию на пути к установлению мира

ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Чеченская республика готова поделиться с Ливией опытом борьбы с терроризмом и поддержать ее на пути к восстановлению мира, заявил в понедельник журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я призываю исламские, арабские страны и Турцию выработать единый подход к оценке событий в Ливии, единой силой выступить для достижения мира в Ливии. Иначе Запад никогда не позволит прекратить кровопролитие в этой стране", - заявил Кадыров.

Он сказал, что Чечня готова помочь Ливии. "Действительно, у меня состоялся телефонный разговор с главой правительства Ливии. Он просил помочь в борьбе с терроризмом, в наведении порядка, восстановлении стабильности и единства нации. Речь идет о нашем опыте в борьбе с терроризмом и решении проблем сплочения нации, а не о военной помощи", - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что ливийский народ не виноват в том, что происходит в стране. "Виноваты те государства, которые защищают свои интересы на ливийской территории. США и страны Запада разрушили Ливию, спровоцировали гражданскую войну. Мы готовы охотно поделиться своим опытом, но целый ряд стран должны прекратить свое", - подчеркнул глава республики.