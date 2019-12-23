Лавров и глава МИД Турции обсудили оказание помощи Сирии и ситуацию в Ливии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу оказание гуманитарной помощи Сирии и усилия по стабилизации ситуации в Ливии. Как указывается в сообщении МИД РФ, беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в САР, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии, и перспективы взаимодействия двух стран по содействию стабилизации ситуации в Ливии", - информировали в российском дипведомстве.

Ранее стало известно о визите в российскую столицу турецкой делегации, в состав которой вошли представители МИД, Минобороны, а также разведки. Как ожидается, центральной темой их встреч с коллегами из РФ станет ситуация в сирийском Идлибе и Ливии.