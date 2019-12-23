Посольство России опровергло утверждения Джонсона о сопровождении 56 самолетов РФ

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании опровергло утверждения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о том, что с мая по сентябрь этого года британские истребители Typhoon 21 раз поднимались в небо над Эстонией для сопровождения 56 российских самолетов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник представитель диппредставительства, комментируя соответствующее заявление, сделанное Джонсоном 21 декабря.

"Сведения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии, тем более в таких масштабах, не соответствуют действительности. Их сложно рассмотреть иначе как целенаправленную недобросовестную манипуляцию. Российские военные самолеты осуществляют перелеты из района Санкт-Петербурга в Калининградскую область в целях обеспечения повседневных нужд подразделений Вооруженных сил в этом регионе России. Об этом хорошо известно командованию НАТО", - сказал дипломат.

"Считаем необходимым напомнить, что в декабре 2017 года вступили в силу рекомендации Специальной рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO), направленные на разрешение опасных ситуаций в воздушном пространстве над Балтикой, включая предотвращение опасного сближения гражданских и военных воздушных судов. Был согласован внетрассовый (проходящий вне международных трасс гражданской авиации) маршрут для российских государственных (военных) самолетов, следующих из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно", - напомнил представитель посольства РФ.

"Российские ВВС добровольно взяли на себя обязательство осуществлять перелеты по указанному маршруту с включенными транспондерами в режиме радиоконтакта с гражданскими диспетчерами, согласно заблаговременно предоставляемым полетным планам. Таким образом, все полеты российской военной авиации над Балтикой, в том числе у берегов Эстонии, тщательно отслеживаются", - добавил он.

"С момента утверждения указанные рекомендации Россией неукоснительно соблюдаются. Мы также неоднократно предлагали затвердить их на уровне Совета Россия-НАТО, но согласия так и не получили. В этой связи вести речь о каких-либо "перехватах" абсолютно бессмысленно. На наш взгляд, упомянутые многочисленные вылеты британских ВВС - это совершенно неоправданное расходование материальных и человеческих ресурсов, связанное к тому же с созданием дополнительных рисков для гражданской авиации", - сказал дипломат.

"То, что эта деятельность сопровождается регулярными реляциями о "героических" действиях британской авиации в Эстонии, не способствует восстановлению политического доверия. Цель соответствующих пропагандистских заявлений - оправдать пребывание войск в странах Балтии под предлогом мнимой российской угрозы", - сообщил представитель диппредставительства.