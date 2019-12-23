Путин накануне Нового года обсудит с парламентариями итоги и планы их работы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет предновогоднюю встречу с руководством Госдумы и Совета Федерации. Как сообщила пресс-служба Кремля, "будут подведены итоги деятельности парламентариев в 2019 году и определены приоритеты развития и совершенствования законодательства на следующий год".

Подобные встречи в конце года стали традицией. И хотя они проходят накануне праздников, президент обычно не только поздравляет депутатов и сенаторов, но обсуждает с ними наиболее важные и актуальные вопросы.

На днях обе палаты парламента завершили осенние сессии. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, во время осенней сессии было принято более 200 законов, а за весь 2019 год - 530 законов. При этом на рассмотрении находятся еще 1179 законопроектов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что 2019 год запомнится работой по выполнению масштабных задач, поставленных главой государства в 2018 году в Майском указе о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. По ее оценке, были выполнены все намеченные планы, главным из которых был план реализации послания президента Федеральному Собранию.

Уже скоро парламентариям предстоит начать выполнять новые задачи, как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин огласит следующее ежегодное послание уже 15 января 2020 года.