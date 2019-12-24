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Путин назвал Гражданский кодекс РФ документом высочайшего класса

Президент заявил, что что гражданское законодательство России в полной мере соответствует современному уровню рыночных отношений и жизненным реалиям

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие членам Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по случаю 20-летия образования Совета и 25-летию Гражданского кодекса РФ. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что гражданское законодательство России, ядром которого является Гражданский кодекс, в полной мере соответствует современному уровню рыночных отношений и жизненным реалиям. И по российским, и по мировым параметрам Гражданский кодекс Российской Федерации - это документ высочайшего класса, отвечающий требованиям любого правового цивилизованного государства", - подчеркнул президент.

Путин также выразил уверенность в том, что заседание Совета пройдет в творческой атмосфере и пожелал членам совета плодотворной работы.

В 1994 году президент РФ Борис Ельцин подписал первую часть Гражданского кодекса РФ. Вторая, третья и четвертая части были подписаны в 1996, 2001 и 2006 годах, соответственно. Документ является кодексом федеральных законов страны, регулирующим гражданско-правовые отношения и обладает приоритетом перед иными правовыми актами в сфере гражданского права.

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства является консультативным органом при президенте РФ, обеспечивающим взаимодействие между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов России, общественными объединениями, научными учреждениями и организациями при рассмотрении вопросов, связанных с совершенствованием гражданского законодательства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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