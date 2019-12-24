Путин 25 декабря встретится с правительством и пообщается с деловыми кругами РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 25 декабря подведет итоги уходящего года и обсудит планы работы кабинета на предстоящую перспективу на традиционной предновогодней встрече с членами правительства.

Как сообщает пресс-служба Кремля,в этот же день состоится заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором будут рассматриваться динамика и показатели выполнения нацпроектов, а также ход их финансирования.

"По окончании заседания Совета Владимир Путин примет в Кремле представителей российских деловых кругов. На встречу приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей", - уточнили в Кремле.