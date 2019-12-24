Матвиенко ждет, что кураторы отстающих субъектов РФ покажут мастер-класс по управлению

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что кураторы 10 отстающих регионов покажут мастер-класс по управлению субъектами РФ, оказавшимися в сложном социально-экономическом положении. Об этом она заявила во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и Совфеда.

"Мы приветствуем решение правительства, когда члены правительства, министры, вице-премьеры были закреплены как кураторы за 10 наиболее сложными субъектами РФ, наиболее дотационными субъектами. Мы ожидаем, что они покажут такой мастер-класс, как управлять регионами со сложным социально-экономическим положением", - сказала Матвиенко.

Матвиенко также считает необходимым разработать стратегии экономического развития каждого региона с учетом их потенциала, определить главную специализацию каждого субъекта РФ, "связать регионы между собой в межрегиональном сотрудничестве".

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, каждому из которых в правительстве будет назначен куратор. Орешкин тогда стал куратором Республики Алтай, Карелии и Тувы, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов - Курганской области, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - Адыгеи, министр строительства Владимир Якушев - Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин - Алтайского края.