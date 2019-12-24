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Володин предложил обсудить конституционные изменения для укрепления связи уровней власти

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Алексей Никольский/ТАСС
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Отсутствие связи между государственным и муниципальным уровнями власти в России сказывается на эффективности социальной политики, можно было бы обсудить точечные конституционные изменения в части взаимодействия уровней публичной власти. Такое мнение во вторник высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством палат Федерального собрания РФ в Кремле.

"Конституция - это живой инструмент, ваши слова, - обратился Володин к главе государства. - Он должен соответствовать уровню развития общества, поэтому отдельные и при этом аккуратные изменения возможны".

"Как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет свое. Это касается не только баланса ветвей власти, но и местного самоуправления. Вы об этом говорили ранее. Сегодня нет связи между уровнями публичной власти, это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах: образовании, здравоохранении", - считает председатель нижней палаты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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